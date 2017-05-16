Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Neslihan Demir Güler’i kadrosuna kattı. Eski takımı Eczacıbaşı VitrA’ya veda eden Neslihan, yaptığı yazılı açıklamada, "Böylelikle genç arkadaşlarım daha fazla forma şansı bulacak ve inanıyorum ki, bu şansı bulduklarında voleybol dünyası yeni yıldızlar kazanacak. Onların başarılarına şahit olmak da, benim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak” şeklinde konuştu.

Eczacıbaşılı olmanın gururunu ömrü boyunca taşıyacağını vurgulayan Neslihan Demir Güler, “Dünyanın en saygın ve en başarılı kulüplerinden birinde yedi sezon forma giymek, kaptanlığını yapmak ve bu forma altında Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kupalarını kaldırmak, kariyerimdeki en unutulmaz anlardı. Eczacıbaşı VitrA yöneticilerine ve tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Menajeri Nalan Ural da, “Neslihan sadece oyunculuğu ile değil kişiliği ile de dünya çapında çok özel bir sporcu. Gerek Türk voleyboluna, gerekse de Kulübümüze katkıları unutulmaz. Neslihan bizim için her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve en büyük arzumuz, jübilesini de Eczacıbaşı VitrA forması altında yapması” dedi.