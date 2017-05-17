Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feyenoord Genel Menajeri Martin van Geel, F.Bahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'in pahalı ancak iyi bir seçenek olduğunu söyledi. Geel, "Lens'in Sunderland'le devam eden bir sözleşmesi var. Bu sezonu da Fenerbahçe'de Advocaat yönetiminde gayet iyi geçirdi. Onun olduğu pozisyon için Sam Larsson ismini düşünüyoruz. Ancak Lens de listemizde. Bizim için pahalı fakat çok iyi bir seçenek" açıklamasını yaptı. İngiltere Premier Lig'e veda eden Sunderland ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lens'in Ada'da devam etmesi beklenmiyor.