Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da devre arasında Beşiktaş’tan transfer edilen Olcay Şahan, bu sezon kariyerinde en çok gol pası verdiği döneme ulaştı. 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Beşiktaş formasıyla 7’şer asist yaparak bir sezonda kariyerindeki en yüksek rakamı bulan Olcay Şahan, bu sene ise geride kalan 31 haftada 10 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, bu asistlerin 2’sini Beşiktaş, 7’sini ise Trabzonspor forması altında gerçekleştirdi. Olcay’ın bu sezon 3 de golü bulunuyor. Bordo-mavililerin savunma oyuncusu Uğur Demirok ise kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor. Ligde geride kalan 31 haftada 6 gol kaydeden 28 yaşındaki Uğur, Akhisar formasıyla 4 gol attığı 2013-14 sezonunu geride bıraktı, ligin bitimine 3 hafta kala bir sezonda en çok gol attığı döneme ulaştı. Bu sezon bir de asisti bulunan Uğur, attığı gollerin 4’ünü penaltıdan kaydetti. Bekleneni veremediği için geçen sezon Sunderland’e kiralanan Dame N’Doye de golleriyle göze batıyor. Ligde ve kupada 29 maçta görev yapan N’Doye, 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı sağladı. İkinci yarıdan itibaren büyük bir istikrar ortaya koyan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı da lig ve kupada 19 maçta forma giyip 6 gol ve 10 asistlik performans ortaya koymayı başardı.