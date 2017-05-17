Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vincent Aboubakar’ın yaşı genç ama finallerin adamı olduğunu gösteriyor. 25 yaşındaki isim finalde attığı golle ülkesi Kamerun’a Afrika Kupası’nı kazandırırken önceki gece de Bursa deplasmanında tabeladaydı. Önce Cenk Tosun’a asist yaptı ardından uzatmada golünü attı. Aboubakar maç sonu Beşiktaş’ta mutlu olduğunu belirtirken yeni sezon kalıp kalmayacağı konusunda topu başkan Fikret Orman’a attı. Peki Aboubakar’ın ekonomik tablosunda yazan etiket fiyatı neydi? Porto’dan 2,5 milyon avroya kiralanan kendisine de senelik 3,3 milyon avro ödenen Aboubakar gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerek UEFA Avrupa Ligi’nde ve gerekse ligde attığı gollerle parasını fazlasıyla çıkardı. Siyah-beyazlı camiada yeni sezon için bonservisinin alınmasıyla ilgili bir algı vardı. Tabii maliyeti yüksek görünüyor ama Başkan Fikret Orman’ın da pazarlıktaki gücü ve etkisi biliniyor.