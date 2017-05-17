Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vincent Aboubakar kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın 1 yıllığına Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Aboubakar, siyah beyazlı formayı 35 kez giydi. Kamerunlu futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, 3 de asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in kalan 3 maçında fileleri 2 kez daha havalandırması halinde, kariyerinin en verimli dönemini yaşayacak.

Aboubakar skora en çok katkı yaptığı sezonunu Porto'da geçidrdi. Geçen sezon Portekiz ekibi ile çıktığı 42 maçta 18 gol atan Kamerunlu oyuncu, daha önce bu sayıya ulaşamamıştı.

AVRUPA KUPALARI'NDA 6 GOLÜ VAR

Bursaspor'a attığı golle Süper Lig'de 10. kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa ligi'nde toplam 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 golü bulunuyor.

Beşiktaş ve Porto'dan önce fransız ekipleri Valenciennes ve Lorient'de forma giyen Aboubakar, 2013-2014 sezonunda da iyi bir dönem geçirmişti. O sezon Lorient forması ile 35 çıkan Kamerunlu futbolcu, takımına 16 gol-1 asistlik katkı sağlamıştı.