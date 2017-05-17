Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir taraftan golcü transferi için çalışan Galatasaray, diğer taraftan da savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor.

HUGO OLMADI ABDENNOUR GELİYOR

Galatasaray'ın gündeminde Valencia’nın Tunuslu stoperi Aymen Abdennour var. 27 yaşındaki savunmacı için bir süredir takipte olan sarı-kırmızılıların kulübüyle büyük oranda anlaştığı, Abdennour için son kararın verilmesinin beklendiği belirtildi.

Vitor Hugo’yla ilgili Tudor’un bazı çekincelerinin bulunmasının yanı sıra Palmeiras’ın istediği yüksek bonservis ücreti yüzünden Abdennour’a odaklanan sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcu için 6-7 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

TUDOR DA İSTİYOR

Valencia, Tunuslu oyuncuyu 2 sene önce Monaco’dan 22 milyon euroya almıştı. İspanyol kulübüyle 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Abdennour’un, geride kalan 2 sezonda La Liga’daki performansı pek parlak olmamıştı. Buna rağmen Abdennour’un önemli bir piyasası olduğu ve birçok takımın yaz dönemi için transfer listesinde bulunduğu belirtildi.

Teknik direktör Tudor’un Tunuslu oyuncuya çok sıcak baktığı ve aradığı profile uygun bir isim olarak gördüğü bildirildi. Sakatlığı yüzünden bir süre sahalardan uzak kalan Abdennour’un durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.