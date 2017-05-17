Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından uzun süredir takip edilen Demirbay'ın, resmi başvurusunu yaptığı belirtildi.Genç oyuncunun, yazılı olarak Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini TFF'ye ilettiği bildirildi.Fatih Terim'in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay'ın, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra A Milli Takım'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ile 11 Haziran 2017 Pazar günü oynayacağı maçın hazırlık kampına katılmasının beklendiği aktarıldı.