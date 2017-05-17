Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 ülkeden 280 yarışmacının bulunduğu 140 araçlık konvoy, Uşak'a ulaştı. Toplam 12 bin kilometre sürecek olan rallinin 10. gününde Uşak'tan start alan ralliciler, Muğla'nın Dalyan ilçesine hareket etti.

İsrail'de sona erecek olan rallinin Uşak ayağında Vali Ahmet Okur'un verdiği startla konvoy Muğla'ya hareket etti. AB Bakanlığı tarafından desteklenen, Almanya'daki Allgau- Orient Rallye International Derneği tarafından düzenlenen, Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi (Allgau-Orient Rally) Almanya'nın Oberstaufen kasabasında 10 gün önce start almıştı.

Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'ı geçtikten sonra Türkiye'ye gelen ralliciler, dün geceyi Uşak'ta geçirdiler. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na gelen konvoy burada renkli görüntülere sahne oldu.

Rallide yer alan değişik ülkelerin plakasını taşıyan rallicilere Vali Okur bir otomobille bir süre öncülük yaptı. Uşak turuna başlayan ralliciler Clandras Köprüsü, Ulubey Kanyonları ve Blaundos Antik Kenti'ni gezmek üzere kent merkezinden ayrıldılar. Vali Okur, ralliye katılan ülke temsilcilerine Uşak kilimi hediye etti.