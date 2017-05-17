Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen Galatasaray Bayramı etkinlikleri katılan UEFA Kupası’nı kazan takımın teknik direktörü, şimdilerde de Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu şölende olmak istediğini söyleyen Terim, “Başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. 17 Mayıs, 17. sene, 2017. Bütün 17’ler denk düşmüş. Bütün emeği geçenler demesem de büyük bir bölümü burada. Oyuncularımız maç oynuyorlar. Başkanımız, yöneticiler, divan ve o günü yaşayan arkadaşlarımız var. Hep beraber kutluyoruz. 17 sene geçmesine rağmen o günü unutmamız mümkün değil. İlk olduğu, Avrupa şampiyonu olduğumuz için mümkün değil. Önemli bizim için. Kendisini tanımadığımız insanlarla orada aynı duyguları yaşadığımız için unutmamız mümkün değil. 17 Mayıs bizim için çok şeyi ifade eden bir gün. O gün Galatasaraylı olmayıp da bizi destekleyen Türk insanına sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sene-i devriyeler önemlidir”

Yapılan organizasyonun mütevazi şekilde olmasının doğru olduğunu ifaden eden Terim, “Sene-i devriyeler önemlidir. Hatırlanmak önemlidir. BU başarılı çok önemlidir. Ama bunları fazlalaştırıp, günleri fazlalaştırırsanız, çok daha iyi olur. Galatasaray gibi büyük bir kulübün hedefinin UEFA Kupaları, Şampiyonlar Ligi kupaları olmalıdır. Her büyük kulübün düşüncesi budur. Yeni hedeflere de açıklamalı” diye konuştu.

“U17 Milli Takımı en çok beğenilen takım oldu”

U17 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Milli Takım hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, “U17 Takımı’na gittim, ben de seyrettim. Orada oynaması en çok beğenilen takım olduk. Başta Mehmet Hacıoğlu olmak üzere emeği geçen herkesi ve oyuncuları kutluyorum. Büyük başarıdır. Şimdi den Hindistan’da yapılacak Dünya Kupası’na gitmek hakkı kazandılar. Oyuncu veren kulüplere teşekkür ediyorum. Mesele oyuncu vermek artı o oyuncuları da yukarı taşımak. Kaybolmamasını sağlamak. Biz son gelişimizde scout ekibimiz ve alt yapının tespitleriyle almıştık. Ben bazen gizli gizli gidip seyrederdim. Çok solak vardı. O gruptan yurt dışında top oynayan oyuncularımız artı ülkemizde diğer kulüplerimiz de de var. Çok güzel iş yaptılar. Bütün takımımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Kerem Demirbay açıklaması

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen Galatasaray Bayramı etkinliklerine katılan UEFA Kupası’nı kazan takımın teknik direktörü, şimdilerde de Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hoffenheim’da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay hakkında da açıklamalarda bulunan Terim, “Karlsruhe Başkonsolusluğu Kerem’i müracaat etmesi için bekliyor. TFF vasıtasıyla. Bugün sabah randevusu vardı. Oraya kadar her şey olmuştu. Löw’ün ve Alman Milli Takımı’nın beğenmesinden dolayı biz mutluyuz. Kerem konusunda 1 buçuk senedir aramızda ilişki ağı var. Yardımcı hocalarımız kendisiyle, ailesiyle görüştü. En son benle görüşmek istedi, görüştüm. 2 gün önce yazılı olarak bize FIFA’ya gönderilmek üzere ıslak imzasıyla Türkiye Milli Takımı’nda oynamak istediğini belirten bir yazısı var. Bugün ilginç bir şey olmuş. Prosedür gereği 2 hafta öncesinden Avrupa’da forma giyen oyuncularımıza tebligat yapmak zorundayız. Emre Mor’a, Arda’ya, Hakan Çalhanoğlu’na, Emre Çolak’a... Ben bu kağıt elime geçince Hoffenheim’a resmi yazıyı da gönderdim. Davet yazısını. Kibarlık etmişler ve gurur duymuşlar ki resmi sitelerinde yayınladılar. Ne hikmetse birkaç saat sonra geri çekmişler. Bizde başka evraklar da var. Türk halkı bilmelidir ki çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizde oynayacağını, gurur duyacağını söyledi. Milli Takım kampında onunla ilgili söylediklerim var. Yardımcı hocalarımız çok uğraştılar. Biz bu işin bittiğini zannederken, böyle bir şeyle karşılaştık. Umarım bizi seçer. Seçmezse de yapacak bir şey yok. Olayların doğru bilinmesinden yanayım” ifadelerini kullandı.