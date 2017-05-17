Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğunda teknik direktörlük görevini üstlenen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, o günü unutmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Kupası şampiyonluğunun 17. yıl dönümü kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe katılan Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen organizasyon nedeniyle Galatasaray Kulübüne teşekkür eden Terim, "Üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen unutmamız mümkün bir ilk olduğu için bu mümkün değil. Düşünebiliyor musunuz? Tanımadığınız milyonlarca insanın kalpleri sizinle atıyor. Bu tarih bizim için çok şey ifade ediyor." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün çok daha görkemli bir etkinlik düşündüğünü ancak bugünkü şeklinin daha doğru bulduğunu aktaran Terim, "Muhakkak yıl dönümleri, hatırlamak, hatırlanmak önemlidir. Bu başarılar çok önemlidir ancak böyle başarıları çoğaltıp, bir araya gelmemize vesile olacak günleri artırırsak, çok daha iyi olur. Hedefler, tüm büyük kulüpler için yine UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi başarıları olmalı." ifadelerini kullandı.

"Kerem Demirbay'ın ıslak imzalı yazısı var"

Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptığı duyurulan Hoffenheim'ın gurbetçi oyuncusu Kerem Demirbay'ın durumunda sorun yaşandığını açıkladı.

Kerem Demirbay'ın bu sabah Karlsruhe Başkonsolosluğuna giderek gerekli başvuruyu yapmasını beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini aktaran tecrübeli teknik adam, Almanya Futbol Federasyonu ve Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'e göndermede bulundu.

"TFF randevusunu almıştı, Bugün sabah müracaat edecekti. Oraya kadar her şey alınmıştı." diyen Terim, "Joachim Löw'ün ve Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncuları beğenmesi, milli takımlara katma isteği bizi mutlu ediyor ancak Kerem konusunda 1,5 senedir çok hızlı bir ilişki ağı var. Yardımcı hocalarımız kendisiyle, ailesiyle görüştü. En son benimle görüşmek istedi ve görüştüm. Kerem'in Türk Milli Takımı'nda oynamak istediği konusunda FIFA'ya gönderilecek ıslak imzalı yazısı 2 gün önce bize ulaştı." diye konuştu.

Prosedür gereği Avrupa'da oynayan futbolculara milli takım davetlerini 2 hafta önceden göndermek zorunda olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti:

"Doğal olarak gelişmeler böyle olunca ve ıslak imzalı evrağını da alınca, Hoffenheim Kulübüne Kerem için resmi davet yazısını da gönderdim. Kibarlık etmişler, çok da gurur duymuş olmalılar ki kendi resmi sitelerinde yayınlamışlar. Ancak ne hikmetse birkaç saat sonra geri çekmişler. İki gün önce Kerem'in kendisi kararını vermişti ve konsolosumuz da bekliyordu. Türk halkı bilmelidir ki biz çocuklarımız için ne lazımsa yapıyoruz. Hatta 1,5 sene zarfı içinde bekledi, 'Düşüneyim.' dedi. Biz hepsine sabırla karşılık verdik. Bizde oynayacağını ve bundan gurur duyacağını söylediğini hatırlıyorum. Biz bu işin bittiğini zannederken, böyle bir şeyle karşılaştık. Belki TFF ıslak imzalı yazısını da paylaşabilir. Kerem Demirbay ümit ederim bizim milli takımımızı seçer. Seçmezse de yapacak bir şeyimiz yok. Olayları herkesin doğru bilmesinden yanayım."