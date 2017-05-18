Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

...Ve teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezonu 58 puanla ilk 3’te tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor’u, hem Avrupa hem de 50. Yıl heyecanı sardı. “50. yılda her şey mükemmel olmalı!” diyen Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, “Şampiyon” olabilecek kadroyu bugünden kurabilmek için bordo-mavili camiada seferberlik ilan etti. Başkanın talimatıyla, transfer çalışmalarına başlayan ve büyük bir gizlilik içinde sürdüren Trabzonspor’un gündemindeki ilk isim; Osmanlıspor’un Senegalli yıldızı Badou Ndiaye. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da çok istediği hücum oyuncusu için Başkent ekibine çok cazip bir teklif götürüldü. Teklifte, 2,5 milyon avro para ve 5 futbolcudan oluşan bir paket yer alıyor. Osmanlıspor’a teklif edilecek futbolcuların Sefa Yılmaz, İbanez, Muhammet Demir, Aykut Demir ve Ramazan Övünç olduğu öğrenildi. Osmanlıspor ve Ndiaye’nin bu cazip teklife sıcak bakması Fırtına’nın elini güçlendiriyor. Ndiaye, bu sezon 40 maçta 7 gol attı, 3 asist yaptı.



Ucunda Avrupa var

Son haftalarda taraftarını üzen Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarını kayıpsız kapamak ve Avrupa’ya gitmek istiyor. Takım çalışmalarını sürdürüyor yönetici Gökhan Saral da “Rakiplerin şampiyonluk durumu bizi ilgilendirmiyor. Bu maçın ucunda Avrupa var” diyor.



Başakşehir’e geçit yok!

Ligde 5. sırada yer alan Trabzonspor, sezonu 58 puanla tamamlayıp, Ersun Yanal yönetimindeki en başarılı sezonunu yaşamak istiyor. Yanal ile Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda 49 ve 2014-15’te

ise 57 puan toplamış ve bir defa da Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti.