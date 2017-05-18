Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski kulübü Feyenoord'da iki sezon forma giyip, bu sezon bir şampiyonluk daha yaşayan Hollandalı efsane, aktif futbol yaşamını noktalamıştı.

Kuyt dün Hollanda'da yaptığı açıklamada futbolculuk kariyerinin sonuna geldiğini duyurarak, herkese teşekkür etmişti.

Dirk Kuyt'ın yeni sezondan itibaren Feyenoord'da genel menajer veya sportif direktör olarak çalışması bekleniyordu ancak sürpriz bir proje ortaya çıktı.

Derbileri yorumlayacak

Hollandalı'nın, yeni sezonda zaman zaman Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beINSPORTS ekranlarında boy göstereceği belirtildi. Kuyt'ın, başta derbiler olmak üzere bazı önemli maçlarda beINSPORTS Türkiye ekranlarında teknik analizler yapması bekleniyor. (Fanatik)