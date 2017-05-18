Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu hafta deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacaklarını ve amaçlarının galibiyet olduğunu belirten Susic, “Bunu oyuncularıma da söyledim. Henüz lig bitmedi. Daha oynayacağımız maçlar var. Bugüne kadar oluşturduğumuz güzel imajı bozmamalıyız. Bunun için çalışmalıyız. Akhisar çok iyi bir seri yakaladı. Bizden 2 puan daha iyi durumdalar. Biz yenersek bir puan üzerlerine çıkacağız. Kardemir Karabükspor maçından önce de söylediğim gibi, bu maçta da çok pozisyonlu, çok gollü bir maç bizi bekliyor. Her iki takımdan da ofansif, açık ve heyecanlı bir futbol bekliyorum” dedi.

"Wagner burada huzurlu ve mutlu"

Bir gazetecinin, Brezilyalı forvet Vagner Love’un performansı hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Safet Susic, “Vagner çok büyük, hayatı boyunca başarılı olmuş ve çok iyi özelliklere sahip, önemli bir oyuncu. Sezon sonunda büyük bir ihtimalle gol kralı olacağını düşünüyorum. Ancak bu hedefini garantilemesi için birkaç gol daha atması gerekir. Bunu hak ediyor. Burada mutlu ve huzurlu olduğunu biliyorum. Önümüzdeki sezonda da mukavelesi devam ediyor. Burada kalacağını ümit ediyorum. İsteğim o yönde” diye konuştu.