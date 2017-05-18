Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytaç Durak Tesisleri’nde oyuncular, yardımcı antrenör eşliğinde ısınma hareketleri yaparken daha sonra ise 5’e 2 ve dar alanda teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu maç öncesi tüm hazırlıklarını puan veya puanlar üzerine yapan mavi-lacivertli takımda oyuncuların istekli ve hırslı olmaları teknik heyeti sevindiriyor.

Sakatlıkları süren Onur ve Serkan ile sarı kart cezalısı Servan’ın dışında takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

Adana Demirspor, hazırlıklarına Aytaç Durak Tesisleri’nde devam edecek.