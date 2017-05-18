Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunundan sonra taktik çalışmasına geçildi. Antrenman, defans ve hücum oyuncularının ayrı gruplar halinde yaptığı çalışma ile sona erdi. Hücum ve orta saha oyuncularını Teknik Direktör Rıza Çalımbay, defans oyuncularını ise antrenörler Kenan Oktay ile Ayhan Tenbeloğlu çalıştırdı.

El Kabir sakatlandı

Çarşamba günü yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Deniz Kadah, takımla antrenmana çıkmazken, El Kabir ise antrenmanın ortalarında sakatlanınca çalışmayı yarıda bıraktı. Antrenman sonunda bir grup futbolcu, Chico'nun koruduğu kaleye şut çekti.