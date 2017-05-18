Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon şampiyon olurken 34 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi almış, 79 puan toplamıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon da son üç haftaya lider giriyor.

Geride kalan 31 lig haftasında 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi alan Beşiktaş'ın hanesinde 68 puan yazıyor. Güneş'in öğrencileri kalan üç maçlarını kazanırlarsa şampiyon oluyorlar.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında iki sezonda 65 lig maçına çıktı. Karnesi 45 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi ile 147 puan... Galibiyet oranı yüzde 69, puan ortalaması da 2,26...

Opta'nın twitter hesabında paylaştığı verilere göre; Beşiktaş tarihinde en az 10 maça çıkan teknik direktörler arasında Şenol Güneş'ten önce puan ortalaması en yüksek isimler Gordon Milne ve Hans-Peter Briegel idi...

Milne döneminde 213 lig maçında 139 galibiyet,, 55 beraberlik ve 19 yenilgi alan Beşiktaş, yüzde 65 galibiyet oranı ve maç başına 2,22 puan ortalaması yakalamıştı.

Beşiktaş, Briegel'in ilk üç hafta yardımcı antrenör, sonraki 31 maçta teknik direktör olarak görev yaptığı 1999-2000 sezonunda 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle 75 puan toplamış, galibiyet oranı yüzde 68, puan ortalaması 2,21 olmuştu.