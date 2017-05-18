Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki konumunu korumaya odaklandı.

2-2 biten ilk maçın rövanşında rakibi Medipol Başakşehir'e 13. penaltı atışı sonucunda elenen sarı lacivertliler maç sonunda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ligde şampiyonluk hedefinden haftalar öncesinden kopan, UEFA Avrupa Ligi'ndeyse Krasnodar'a sürpriz şekilde elenen Fenerbahçeli futbolcular en azından gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılabilmek için ligde 3.lüğü korumanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe ligde en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde 3. sırada bulunuyor. Ligin bitimine 3 maç kala sarı lacivertlilerin 2. Medipol Başakşehir ile olan puan farkı ise 9.