Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de sezon başından bu yana merakla beklenen o an geldi çattı. Fenerbahçe, CSKA Moskova, Real Madrid ve Olimpiakos’un katılımıyla gerçekleşecek Final Four’da heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Fenerbahçe, Sinan Erdem’de oynanacak Final Four maçında bu akşam İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.30’da başlayacak. Bu karşılaşma öncesi ise saat 18.30’da CSKA Moskova - Olimpiakos mücadelesi yaşanacak. 21 Mayıs Pazar günü noktalanacak organizasyonda son şampiyon CSKA Moskova unvanını korumak, temsilcimiz Fenerbahçe ise geçen sezon son saniyede alamadığı ribauntla kaybettiği kupayı bu defa kendi taraftarının önünde kaldırmak için mücadele edecek. Turnuvada son dört yılda üç final oynayan normal sezonun lideri Real Madrid, şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilirken, İstanbul’da oynanan son Final Four’da şampiyonluk sevinci yaşayan Olimpiakos da güzel İstanbul anılarına bir yenisini daha eklemek isteyecek.

Rövanşları alalım

Tarihinin ilk Final Four’una yine Zeljko Obradovic yönetiminde iki yıl önce Madrid’de çıkan Fenerbahçe yarı finalde, sezonu şampiyon bitirmeyi garantileyen Real Madrid’e 96-87 yenilse de önemli bir tecrübe kazanmıştı. Geçen sezon TOP 8’de Real Madrid’i eleyen ve bu defa Final Four’da ilk maçını kaybetmeyen temsilcimiz, finalde ise son saniyelere önde girmiş ancak CSKA Moskova Khryapa’nın 2 saniye kala gelen basketiyle uzatmaya taşıdığı maçı tartışmalı hakem kararlarının da etkisiyle 101-96 yenerek kupanın sahibi olmuştu. İki yıldır kademeli bir şekilde yükselen Obradovic’in öğrencilerinin bu seferki şampiyonluk yolu ise geride bıraktığımız iki yılın rövanşlarını almaktan geçiyor. Zira yarı finalde Madrid’de yarı finalde kaybettiği Real Madrid ile oynayacak temsilcimizin finaldeki muhtemel rakibi ise Olimpiakos’a karşı normal sezonda oynadığı iki maçı da kazanan ve iki takım arasındaki yarı final eşleşmesinde de favori olan CSKA Moskova.

BU KUPA İSTANBUL’DA KALSIN

THY Euroleague Final Four’un basın toplantısı yapıldı. İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısına Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Final Four’da mücadele edecek takımların hocaları ile oyuncuları katıldı. Bertomeu, “6 ay boyunca müthiş bir lig oynandı. Bu formatı koruyacağız. Final Four 213 ülkede canlı olarak izlenecek ve rekor kırılacak” dedi. Türkoğlu da böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söylerken, Aycı Euroleague ile sponsorluğu 2020 yılına kadar uzattıklarını belirtti. Fenerbahçe’nin koçu Obradovic “Bu kupanın İstanbul’da kalması için çalışacağız” ifadelerini kullandı.