Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Sezon sonunda Fenerbahçe’yle yollarını ayıracak olan Dirk Advocaat, geçtiğimiz günlerde resmen açıklanan Hollanda Millî Takım Teknik Direktörlüğü göreviyle ilgili işlere el atmak için ülkesine uçtu. Gençlerbirliği karşılaşması öncesi takıma 1 gün izin veren Advocaat, sıkıntılı bir dönemden geçen millî takımın son durumunu masaya yatırmak üzere federasyon yetkilileriyle bir araya geldi. Portakalların hazırlık programını belirleyen Küçük General’in bugün İstanbul’a döneceği ve Aziz Yıldırım’la görüşeceği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın Başkan Yıldırım’a rapor sunacağı, her futbolcuyla ilgili detaylı sunum yapacağı belirtildi.

Trabzon maçında jübile

Fenerbahçe’de hiçbir hedefi kalmayınca yeni görevine odaklanan Dirk Advocaat’la ilgili asıl ilginç gelişme ise tecrübeli teknik adamın sezon bitmeden ülkesine kesin dönüş yapmayı planlaması oldu. Hollanda Futbol Federasyonu’nun bütün ısrarlarına rağmen Fenerbahçe’deki görevini bırakmayan ve yeni göreviyle ilgili basın toplantısında yer almayan Advocaat kararını değiştirdi. Hollandalı hocanın Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşılaşmalarının ardından Fenerbahçe ile yollarını resmen ayırarak ülkesine gideceği öne sürüldü. Başkan Aziz Yıldırım’ın izin vermesi halinde Advocaat ay sonunda Türkiye defterini kapatacak, Adana maçında takım Şenol Çorlu’ya emanet edilecek.