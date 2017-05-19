Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Real Madrid basketbol maçı şifresiz ve canlı izle ve Fener Real basketbol maçı TRT Spor şifresiz ve canlı izle ile ilgili detaylar burada... Peki Fenerbahçe Real Madrid basket maçını sifresiz veren kanallar hangileri? THY Euroleague'de bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe ile İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya geliyor. Fener Real basket maçı beIN Sports ve TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Real Madrid maçı 21.30'dan itibaren TRT Spor ve beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. İşte Fener Real basketbol maçı ile ilgili detaylar...

Fenerbahçe Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak. Basketbolseverler Fenerbahçe Real Madrid maçını BeIn Sports kanalından canlı yayınla izleyebilecek. İsmail Şenol, sosyal medya hesabındna yaptığı duyuruda, Spor Paketi olmaksızın tüm Digiturk üyelerinin maçları ücretsiz izleyebileceğini aktardı.

Ayrıca maçlar TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak.

Şölen başlıyor

Basketbolun en büyük kupası İstanbul’da sahibini bulacak. THY Euroleague’de sezon başından bu yana merakla beklenen o an geldi çattı.

Fenerbahçe, CSKA Moskova, Real Madrid ve Olimpiakos’un katılımıyla gerçekleşecek Final Four’da heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Fenerbahçe, Sinan Erdem’de oynanacak Final Four maçında bu akşam İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.30’da başlayacak. Bu karşılaşma öncesi ise saat 18.30’da CSKA Moskova - Olimpiakos mücadelesi yaşanacak. 21 Mayıs Pazar günü noktalanacak organizasyonda son şampiyon CSKA Moskova unvanını korumak, temsilcimiz Fenerbahçe ise geçen sezon son saniyede alamadığı ribauntla kaybettiği kupayı bu defa kendi taraftarının önünde kaldırmak için mücadele edecek. Turnuvada son dört yılda üç final oynayan normal sezonun lideri Real Madrid, şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilirken, İstanbul’da oynanan son Final Four’da şampiyonluk sevinci yaşayan Olimpiakos da güzel İstanbul anılarına bir yenisini daha eklemek isteyecek.

Rövanşları alalım

Tarihinin ilk Final Four’una yine Zeljko Obradovic yönetiminde iki yıl önce Madrid’de çıkan Fenerbahçe yarı finalde, sezonu şampiyon bitirmeyi garantileyen Real Madrid’e 96-87 yenilse de önemli bir tecrübe kazanmıştı. Geçen sezon TOP 8’de Real Madrid’i eleyen ve bu defa Final Four’da ilk maçını kaybetmeyen temsilcimiz, finalde ise son saniyelere önde girmiş ancak CSKA Moskova Khryapa’nın 2 saniye kala gelen basketiyle uzatmaya taşıdığı maçı tartışmalı hakem kararlarının da etkisiyle 101-96 yenerek kupanın sahibi olmuştu. İki yıldır kademeli bir şekilde yükselen Obradovic’in öğrencilerinin bu seferki şampiyonluk yolu ise geride bıraktığımız iki yılın rövanşlarını almaktan geçiyor. Zira yarı finalde Madrid’de yarı finalde kaybettiği Real Madrid ile oynayacak temsilcimizin finaldeki muhtemel rakibi ise Olimpiakos’a karşı normal sezonda oynadığı iki maçı da kazanan ve iki takım arasındaki yarı final eşleşmesinde de favori olan CSKA Moskova.

Maç kadroları;



Fenerbahçe:



Udoh

Melih

Antic

Bogdanovic

Bennett

Sloukas

Nunnally

Vesely

Kalinic

Dixon

Ahmet

Datome



Real Madrid:

Randolph

Draper

Fernandez

Doncic

Maciulis

Reyes

Ayon

Carroll

Hunter

Llull

Thompkins

Taylor