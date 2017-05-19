Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın Erbil kentinde Türkmen sporuna destek olmak, genç yetenekleri keşfetmek ve eğitmek amacıyla Beşiktaş Futbol Okulu açıldı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kerkük'ün ardından Erbil'de hizmete başlayan futbol okulunun açılışına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf ve 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya katıldı. Açılışa katılanlara forma, top, tişört, şapka ve bayrak dağıtılırken, futbol okulundaki öğrencilerin ücretsiz eğitim alacağı bilgisi verildi.