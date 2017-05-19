İngiltere Futbol Federasyonu devrim niteliğinde bir karar aldı. Premier Lig ve İngiliz Futbol Yönetimi ile Profesyonel Futbolcular Birliği'nin de onay vermesiyle önümüzdeki sezondan itibaren hayata geçecek uygulama sayesinde; maçlarda hakemi kandırmaya yönelik hareketlerde bulunan futbolcular, hafta başında bir kurul tarafından izlenecek karşılaşma görüntülerinin ardından ceza alabilecek.
Futbol Federasyonu; bu yolla futbolcuların hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerini sınırlandırmayı hedefliyor. Alınan karara göre; takımına haksız bir penaltı kazandıran veya rakibinin haksız bir şekilde oyun dışı kalmasına neden olan futbolcular; izlenecek maç görüntülerinden cezalandırılacak.
Maç görüntülerini izleyecek kurul; eski bir hakem, eski bir teknik direktör ve eski bir futbolcudan oluşacak.