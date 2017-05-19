Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Futbol Federasyonu devrim niteliğinde bir karar aldı. Premier Lig ve İngiliz Futbol Yönetimi ile Profesyonel Futbolcular Birliği'nin de onay vermesiyle önümüzdeki sezondan itibaren hayata geçecek uygulama sayesinde; maçlarda hakemi kandırmaya yönelik hareketlerde bulunan futbolcular, hafta başında bir kurul tarafından izlenecek karşılaşma görüntülerinin ardından ceza alabilecek.

Futbol Federasyonu; bu yolla futbolcuların hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerini sınırlandırmayı hedefliyor. Alınan karara göre; takımına haksız bir penaltı kazandıran veya rakibinin haksız bir şekilde oyun dışı kalmasına neden olan futbolcular; izlenecek maç görüntülerinden cezalandırılacak.

Maç görüntülerini izleyecek kurul; eski bir hakem, eski bir teknik direktör ve eski bir futbolcudan oluşacak.