Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı stoperin, 2015-2016 sezonunda oynanan Gaziantepspor maçında sağ diz çapraz bağları kopmuştu. Bu sakatlığı yüzünden uzun süre takımdan ayrı kalan Rhodolfo, geri dönüşünde de eksi günlerini aratacak performans sergileyince teknik direktör Şenol Güneş tarafından kesik yedi.

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası hava toplarındaki hakimiyeti dışında bir çok özelliğini kaybeden sambacı, 2016-2017 sezonunda oynanan Gaziantepspor maçıyla yeniden sahalara döndü. Bu karşılaşmada yaptığı hata nedeniyle protestolara maruz kalan deneyimli stoper, 71. dakikada Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı. O günden sonra bir daha siyah-beyazlı formayı giyemeyen Rhodolfo'nu takımdan ayrılmak istediği ve bu isteğe yönetiminde sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş formasını bu sezon sadece 5 kez terleten Luiz Rhodolfo'ya Brezilya ekiplerinden teklif geldiği ortaya çıktı. Deneyimli savunma oyuncusunu kadrosuna dahil etmek isteyen takımın Flamengo olduğu öğrenilirken, Brezilya temsilcisi bu transfer için Beşiktaş'a 1.2 milyon Euro'luk bir bonservis teklif ettiği kaydedilirken, Flamengolu idarecilerin Rhodolfo'nun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.