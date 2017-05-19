Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluktan sadece bir puan uzakta. Son hafta Malaga deplasmanında alınacak şampiyonluk bile Real madrid'e mutlu son için yetecek.

Jose Mourinho yönetimindeki kadro 100 puanla şampiyon olduğundan beri beş sezon geçmiş durumda... 2011-12 takımındaki kadrodan sadece Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos, Pepe ve Marcelo devam ediyor. O kadroda yer alıp sadece bir maçta 10 dakika forma giyen Alvaro Morata da iki sezonluk Juventus macerasını tamamlayıp geri döndü.

Bu isimler dışında bu sezonki kadroda yer alan tam 16 futbolcu kariyerlerinin ilk La Liga şampiyonluğu peşindeler. Bunlar: Toni Kroos, Dani Carvajal, Isco, Marco Asensio, Luka Modric, Gareth Bale, Keylor Navas, Nacho, James Rodriguez, Casemiro, Mateo Kovacic, Lucas Vazquez, Danilo, Kiko Casilla, Mariano ve Ruben Yanez...

Kroos'un Bayern Münih ile Almanya, James Rodriguez'in Porto ile Portekiz'de lig şampiyonluğu bulunuyor. Mevcut kadroda Asensio ve Morata dışındaki tüm isimlerin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış olduklarının da altı çizilmeli...