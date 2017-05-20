Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kolay bir maç olmayacağını bildiklerini aktararak, "Oyuncularıma da Osmanlıspor'un zor bir rakip olduğunu söylemiştim. Son haftalarda istedikleri sonuçları alamasalar da kaliteli bir takıma sahipler. Bize ters gelen bir futbol yapısına sahipler. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum çünkü sahada çok iyi mücadele eden bir takım vardı." diye konuştu.

Önlerinde iki önemli müsabaka daha olduğunu anlatan Tudor, "Kalan iki maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çünkü ligi bitireceğimiz sıra, UEFA Avrupa Ligi'ne başlangıç yerimiz için önemli." ifadesini kullandı.

"Seneye şampiyon olmak istiyoruz"

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün son dönemde sık sık yurt dışına çıkıp transfer görüşmeleri yaptığıyla ilgili bir soru üzerine Tudor, kendilerini şampiyonluğa taşıyacak bir kadro kurmak istediklerini dile getirdi.

Her pozisyon için oyuncu baktıklarını belirten Tudor, "Tabii ki her pozisyon için oyuncu getiremeyiz. Önemli olan ne tür oyuncuların geleceği. Seneye şampiyon olmak istiyoruz. O yüzden bize uyacak iyi oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki kolay değil. Bu işin bir de maddi boyutu var. Gelecek sezon şampiyon olabilecek bir takım kuracağımıza inanıyorum. Tabii önümüzde 2 maç daha var ve tüm konsantrasyonumuz bu 2 maç üzerine." değerlendirmesinde bulundu.