Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi'nde 16. kez Dörtlü Final'de boy gösteren Obradovic, bir kez daha final heyecanı yaşayacak. Fenerbahçe'yi üst üste ikinci kez finale taşıyan Obradovic, bu sefer kupaya uzanmaya çalışacak.

Obradovic, daha önce 10 kez yer aldığı finalde 8 defa kupayı kazanma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi'nin en fazla şampiyon olan başantrenörü unvanını elinde bulunduran Obradovic, 9. kupa sevincini Fenerbahçe'yle yaşamak için ter dökecek.

Sırp başantrenör, daha önce Panathinaikos'un başında 2001 yılında Maccabi Tel Aviv'e, Fenerbahçe'yle ise geçen sezon CSKA Moskova'ya finalde kaybetmişti.