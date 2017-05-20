Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir kez daha rotasını Beşiktaşlı futbolculara çevirdi. Siyahbeyazlı kulüpten devre arasında Olcay Şahan'ı düşük bir maliyetle kadrosuna katan, Tolgay Arslan için de görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, aynı kulüpten Gökhan Töre ve Gökhan İnler'e de talip oldu. Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'un, kısıtlı transfer bütçesi nedeniyle iki oyuncu için Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Bayraklı kutlama

Trabzonsporlu futbolcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla idmanda Türk bayrağı ile objektiflerin karşısına geçti. Kulübün resmi internet sitesinden de kutlama mesajı yayımlandı.