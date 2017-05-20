Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk için gün sayan ve bitime 3 maç kala 2 puan önde bulunan Beşiktaş bugün Vodafone Arena’da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ve bu konuda da Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel’e yaptığı parmak hareketi sonrası 1 maç ceza alan ve bunu tamamlayan Anderson Talisca’ya güveniyor. İdmanlardaki hırsı, isteği ve formuyla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu Şenol Güneş’in en çok güvendiği isimlerden. Talisca, Bursa deplasmanında takımı yalnız bıraktığı için dersini almış görünüyor.

Düzeni bozmuyor

Teknik direktör Şenol Güneş, Talisca’nın cezasını tamamlamasıyla tek değişiklik yapmayı planlıyor. Bursa deplasmanında Tolgay ve Oğuzhan ikilisine şans veren ve Tolgay’ın son haftalardaki formundan memnun olan tecrübeli teknik adam bu konuda az da olsa bir soru işareti var. Ancak yine de Oğuzhan’la başlayıp maçın gidişatına göre Tolgay’ı oyuna alması yüksek ihtimal. Forvet tercihinde de rakipleri daha çok yıpratan ve son maçlarda iyi bir görüntü sergileyen Aboubakar öncelikli.