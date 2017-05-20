Olimpiakos Final Four’un ilk maçında son şampiyon CSKA Moskova’yı 82-78 yenerek Euroleague’de finale yükseldi. CSKA Moskova karşısında bir ara 13 sayı geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Yunan ekibi, ilk üç çeyrekte etkisiz kalan Spanoulis’in devreye girmesiyle maçı 82-78 kazandı. İki takım, 2012’de yine Sinan Erdem’de düzenlenen Final Four’un finalinde karşı karşıya gelmiş, Olimpiakos o maçı da 19 sayı geriye düşmesine rağmen kazanmıştı. Rus rakibiyle Final Four’da dört defa karşılaşan Olimpiakos bu maçların tamamından galip ayrılmış oldu.
Bir Olimpiakos klasiği!
20.05.2017 - 07:18 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 07:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunan ekibi müthiş maçta 13 sayı geriden gelerek 4. defa Rus rakibini Final Four’da devirdi
Etiketler : Olimpiakos Final Four,
475029 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/475029.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
31
20
8
3
61
29
32
68
2
Başakşehir
31
19
9
3
60
27
33
66
3
Galatasaray
32
18
4
10
60
37
23
58
4
Fenerbahçe
31
16
9
6
54
29
25
57
5
Trabzonspor
31
14
7
10
37
31
6
49
6
Antalyaspor
31
14
7
10
38
38
0
49
7
Kasımpaşa
31
12
7
12
45
42
3
43
8
Akhisar Bld.
31
12
6
13
38
39
-1
42
9
Gençlerbirliği
31
10
10
11
29
31
-2
40
10
Konyaspor
31
10
10
11
36
40
-4
40
11
Alanyaspor
31
12
4
15
52
58
-6
40
12
K.D.Ç. Karabük
31
11
6
14
33
41
-8
39
13
Osmanlıspor FK
32
9
11
12
36
39
-3
38
14
Kayserispor
31
10
6
15
44
54
-10
36
15
Bursaspor
31
10
5
16
30
53
-23
35
16
Ç. Rizespor
31
7
6
18
39
52
-13
27
17
Gaziantepspor
31
7
5
19
29
55
-26
26
18
Adanaspor
31
6
6
19
30
56
-26
24
32. Hafta Maçları
19.5.2017
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2017
Çaykur Rizespor - Gaziantepspor
20.5.2017
Kayserispor - Adanaspor
20.5.2017
Antalyaspor - Bursaspor
20.5.2017
Beşiktaş - Kasımpaşa
21.5.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.5.2017
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
22.5.2017
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
22.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Aytemiz Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
33
18
7
8
47
36
11
61
2
Sivasspor
33
16
11
6
47
27
20
59
3
Eskişehirspor
33
16
11
6
62
41
21
56
4
Giresunspor
33
15
8
10
39
32
7
53
5
Göztepe
33
15
7
11
54
50
4
52
6
Boluspor
33
15
6
12
52
53
-1
51
7
Altınordu
33
13
11
9
42
37
5
50
8
Ümraniyespor
33
12
12
9
41
35
6
48
9
Elazığspor
33
12
11
10
42
33
9
41
10
Balıkesirspor
33
9
12
12
53
47
6
39
11
Denizlispor
33
11
9
13
45
44
1
39
12
Manisaspor
33
11
9
13
47
49
-2
39
13
Adana Demirspor
33
8
14
11
45
49
-4
35
14
Samsunspor
33
9
8
16
27
46
-19
35
15
Bandırmaspor
33
9
7
17
43
52
-9
34
16
Gaziantep BŞB
33
8
10
15
35
45
-10
34
17
Şanlıurfaspor
33
8
9
16
36
45
-9
33
18
Mersin İ.Y.
33
6
10
17
33
69
-36
25