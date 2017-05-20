Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olimpiakos Final Four’un ilk maçında son şampiyon CSKA Moskova’yı 82-78 yenerek Euroleague’de finale yükseldi. CSKA Moskova karşısında bir ara 13 sayı geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Yunan ekibi, ilk üç çeyrekte etkisiz kalan Spanoulis’in devreye girmesiyle maçı 82-78 kazandı. İki takım, 2012’de yine Sinan Erdem’de düzenlenen Final Four’un finalinde karşı karşıya gelmiş, Olimpiakos o maçı da 19 sayı geriye düşmesine rağmen kazanmıştı. Rus rakibiyle Final Four’da dört defa karşılaşan Olimpiakos bu maçların tamamından galip ayrılmış oldu.