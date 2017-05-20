Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı anlatımı ve Bjk Kasımpaşa maçı canlı skor kaç kaç gibi öğrenmek istediğiniz detaylar bu haberde... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasına gelinirken Beşiktaş, Kasımpaşa ile Vodafone Arena'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı anlatımı ve Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar anbean bu haberde... 68 puanla 14 haftadır liderlik koltuğuna kazık çakan Beşiktaş, 43 puanla 7. sırada yer alan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Beşiktaş, Kasımpaşa engelini kayıpsız kapatarak haftayı lider olarak sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise Beşiktaş karşısında gol veya goller bularak lidere kendi evinde şoku yaşatmak istiyor. Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı anlatımı ve Bjk Kasımpaşa maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylara bu haberden ulaşabilirsiniz... İşte Bjk Kasımpaşa maçı canlı anlatımı ile ilgili detaylar...

Beşiktaş Kasımpaşa maçı 19.00'da başlayacak

İki haftadır yaşadığı puan kayıplarına Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek nokta koyan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerek son 2 haftaya avantajlı girmeye çalışacak. Süper Lig'de 32. hafta maçları öncesi 68 puanı olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek.

Beşiktaş'ta Atiba şoku! Maça saatler kala...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson kadroya alınmadı. Beşiktaş’ta sakatlığı düzelmeyen Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı. Habertürk'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar’ın hocası Şenol Güneş’in Kanadalı dinamonun yerine orta sahada Oğuzhan Özyakup’un yanında son haftaların formda ismi Tolgay Arslan’a şans vereceği öğrenildi.

Yandı, pişti

Fener derbisindeki parmak hareketinin cezasını çeken Brezilyalı takıma dönüyor. Şenol Güneş ve camia ona güveniyor

Şampiyonluk için gün sayan ve bitime 3 maç kala 2 puan önde bulunan Beşiktaş bugün Vodafone Arena’da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ve bu konuda da Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel’e yaptığı parmak hareketi sonrası 1 maç ceza alan ve bunu tamamlayan Anderson Talisca’ya güveniyor. İdmanlardaki hırsı, isteği ve formuyla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu Şenol Güneş’in en çok güvendiği isimlerden. Talisca, Bursa deplasmanında takımı yalnız bıraktığı için dersini almış görünüyor.

Düzeni bozmuyor

Teknik direktör Şenol Güneş, Talisca’nın cezasını tamamlamasıyla tek değişiklik yapmayı planlıyor. Bursa deplasmanında Tolgay ve Oğuzhan ikilisine şans veren ve Tolgay’ın son haftalardaki formundan memnun olan tecrübeli teknik adam bu konuda az da olsa bir soru işareti var. Ancak yine de Oğuzhan’la başlayıp maçın gidişatına göre Tolgay’ı oyuna alması yüksek ihtimal. Forvet tercihinde de rakipleri daha çok yıpratan ve son maçlarda iyi bir görüntü sergileyen Aboubakar öncelikli.

Quaresma sınıra geldi

Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bursaspor maçında sarı kart görerek ceza sınırına gelen Ricardo Quaresma'nın yanı sıra, Atiba Hutchinson ve Atınç Nukan sarı kart görmeleri halinde, 33. haftada Gaziantepspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Savunma zafiyetini noktaladı

Ligde oynadığı son maçlarda kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, savunmadaki kötü performansını Bursaspor karşısında bitirdi. Üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yerken, Bursaspor karşısında gole izin vermedi.

Beşiktaş 3 maçtır kazanamıyor

Medipol Başakşehir ile girdiği şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan lig lideri Beşiktaş, bu akşamki rakibi Kasımpaşa'yı 3 maçtır yenemezken, son 2 karşılaşmada ise mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında son galibiyetini 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 5-1'lik skorla aldı. İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

Kasımpaşa çıkışını sürdürmek istiyor

32. haftaya 7.sırada giren ve iki haftada 7 gol atarak Galatasaray ve Çaykur Rizespor’u devirmeyi başaran Kasımpaşa, bu çıkışını sürdürmek istiyor. Lacivert beyazlı Beyoğlu ekibinin ligdeki sıralamasıyla ilgili bir hedefi ise bulunmuyor.