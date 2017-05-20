Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Evkur Yeni Malatyaspor maçı canlı izle, Sivasspor Malatyaspor maçı kaç kaç ve Sivasspor Malatyaspor maçı hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor? gibi öğrenmek istediğiniz detaylar bu haberde... TFF 1.Lig'de bu akşam liderlik yarışında Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Peki Sivasspor Evkur Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor? Sivasspor Malatyaspor maçı TRT Avaz şifresiz ve canlı izle ile ilgili detaylar buarada... TFF 1.Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı Sivasspor Malatyaspor maçı şifresiz ve canlı izle ve Sivas Malatya maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde...

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı TRT Avaz canlı izlemek için tıklayın

Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?

TFF 1.Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılığını ise Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yönetecek. Futbolseverler Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçını TRT Avaz'dan izleyebilecekler.

Ligin bu sezon büyük sürprize imza atan Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon şampiyonluğa en yakın takım. Son haftaya lider giren takım, en yakın rakibi Sivasspor'a konuk oluyor. Son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen takım, ilk yarıda aldığı iyi sonuçlarla liderliği bırakmadı. Sivasspor ise sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapmıştı. Sonradan Mesut Bakkal'la toparlanan takım hızla yükselerek ligin üst sıralarına tırmandı ve Eskişehirspor'u geride bırakarak doğrudan yükselmeye hak kazandı.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Rıdvan Şimşek, John Boye, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Adem Koçak, Yiğit İncedemir, Galip Güzel, Leandrinho, Emre Kılınç, Ergin Keleş

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sezer Özmen, Yiğitcan Erdoğan, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Murat Yıldırım, Sunday Mba, Michael Pereira, Boubacar Dialiba, Eren Tozlu

İKİ TAKIMIN 11'LERİ...

SİVASSPOR: Tolgahan, Rıdvan, Adem, Boye, İbrahim Öztürk, Gökhan Süzen, Hakan Arslan, Burhan Eşer, Emre, Galip, Leandrinho

YENİ MALATYASPOR: Hakan, Caner, Sadık, İwuji, Sezer, Murat Yıldırım, Ferhat, Mba, Pereira, Rahman, Dialiba

TFF 1. Lig'de son hafta heyecanı...

Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’un doğrudan Spor Toto Süper Lig’e çıktığı TFF 1. Lig’de son hafta heyecanı bugün yaşanacak. Ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen ve Süper Lig’e yükselmeleri kesinleşen Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor’un ardından 56 puanlı Eskişehirspor’un da normal sezonu üçüncü basamakta tamamlaması netleşti. Eskişehirspor’un yanı sıra Giresunspor’un play-off’u garantilediği TFF 1. Lig’de 5. sırada yer alan 52 puanlı Göztepe, 51 puanla 6. durumdaki Boluspor ve 50 puanla 7. olan Altınordu’nun play-off’a kalma ihtimali bulunuyor. Göztepe’nin deplasmanda Denizlispor’la karşılaşacağı son haftada Boluspor, Manisaspor’u, Altınordu ise Eskişehirspor’u konuk edecek. Göztepe ve Boluspor, yarınki maçlarını kazanması halinde play-off’a kalacak.

Son haftada Altınordu ile Boluspor arasındaki olası puan eşitliğinde Altınordu, iki takımın sezon içindeki maçlarında gol averajında üstün olduğu için Boluspor’u geride bırakacak. Altınordu, sezon sonunda Göztepe veya Giresunspor’la aynı puanda olması halinde rakiplerinin gerisinde kalacak. Boluspor, Altınordu ve Ümraniyespor’un sezonu 51’er puanla kapatması durumunda play-off’ta Altınordu mücadele edecek.

Düşme hattı

Mersin İdmanyurdu’nun daha önce düştüğü ligde 16. ve 17. sıralar için 5 aday bulunuyor. 35’er puana sahip Adana Demirspor ve Samsunspor, 34’er puanlı Bandırmaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor ile 33 puanı bulunan Şanlıurfaspor, ligde kalmak için son haftada sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele verecek.

Adana Demirspor’un deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacağı son haftada Büyükşehir Gaziantepspor, Giresunspor’u, Şanlıurfaspor da Elazığspor’u konuk edecek. Ligde son haftaya düşme ihtimaliyle giren iki takımın mücadelesinde Samsunspor ile Bandırmaspor, Samsun’da karşılaşacak.

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

Boluspor-Manisaspor (TRT SPOR)

Büyükşehir Gaziantepspor (TRT SPOR)

Şanlıurfaspor-Elazığspor(TRT SPOR)

Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor(TRT SPOR)

Samsunspor-Bandırmaspor (TRT SPOR)(TRT TÜRK)

Denizlispor-Göztepe (TRT SPOR)

Altınordu-Eskişehirspor (TRT SPOR)

Balıkesirspor-Ümraniyespor (TRT SPOR)

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (TRT KURDİ)(TRT SPOR)(TRT AVAZ)