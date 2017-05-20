Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel’le yaşadığı tartışma sonrasında PFDK’ya sevk edilen ve 1 maç ceza alan Anderson Talisca golle döndü. Bursaspor karşısında cezalı olduğu için forma giyemeyen Talisca, Kasımpaşa maçında ilk 11’de sahaya çıkarken, karşılaşmanın ikinci yarısında Aboubakar’ın güzel asistinde topu filelere göndermeyi başardı ve takımının 3’üncü golüne imza attı. Talisca attığı bu golle, ligdeki gol sayısını da 11’e çıkartmış oldu.