Vodafone Arena’da Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli geçen Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında son 2 sezonda ilk kaz kazandı. Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından 2 sezon boyunca ligde Kasımpaşa dışındaki bütün rakiplerini en az 1 maçta yenmeyi başaran Beşiktaş, Kasımpaşa’şa karşı ise üstünlük kuramamıştı. Şenol Güneş’in ekibi, lacivert-beyazlı rakibini taraftarı önünde mağlup ederek son 2 sezonda ligdeki bütün takımlara karşı en az 1 kez kazanmayı başardı.
Şenol Güneş’in ilk galibiyeti
20.05.2017 - 23:02 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa karşısında 4-1’lik galibiyete uzanan Beşiktaş, Şenol Güneş’in takımın başında olduğu son 2 sezonda lacivert-beyazlı rakibi karşısında ilk kez kazandı.
Etiketler : Şenol güneş,
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
31
20
8
3
61
29
32
68
2
Başakşehir
31
19
9
3
60
27
33
66
3
Galatasaray
32
18
4
10
60
37
23
58
4
Fenerbahçe
31
16
9
6
54
29
25
57
5
Trabzonspor
31
14
7
10
37
31
6
49
6
Antalyaspor
31
14
7
10
38
38
0
49
7
Kasımpaşa
31
12
7
12
45
42
3
43
8
Akhisar Bld.
31
12
6
13
38
39
-1
42
9
Gençlerbirliği
31
10
10
11
29
31
-2
40
10
Konyaspor
31
10
10
11
36
40
-4
40
11
Alanyaspor
31
12
4
15
52
58
-6
40
12
K.D.Ç. Karabük
31
11
6
14
33
41
-8
39
13
Osmanlıspor FK
32
9
11
12
36
39
-3
38
14
Kayserispor
32
10
7
15
45
55
-10
37
15
Bursaspor
31
10
5
16
30
53
-23
35
16
Ç. Rizespor
32
8
6
18
41
52
-11
30
17
Gaziantepspor
32
7
5
20
29
57
-28
26
18
Adanaspor
32
6
7
19
31
57
-26
25
32. Hafta Maçları
19.5.2017
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2017
Çaykur Rizespor 2 - 0 Gaziantepspor
20.5.2017
Kayserispor 1 - 1 Adanaspor
20.5.2017
Antalyaspor - Bursaspor
20.5.2017
Beşiktaş - Kasımpaşa
21.5.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.5.2017
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
22.5.2017
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
22.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Aytemiz Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
33
9
8
16
27
46
-19
35
17
Bandırmaspor
33
9
7
17
43
52
-9
34
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
26