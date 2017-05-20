Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 FIVB 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Raunt’ta mücadele eden U20 Bayan Voleybol Milli Takımımız Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynadığı F Grubu ikinci karşılaşmasında, Hollanda’yı 25-13, 26-28, 25-11 ve 25-21’lik setlerle 3-1 mağlup ederek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın üçüncü ve son maçında aynı salonda saat 18.00’de Rusya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer karşılaşmada Rusya, Hırvatistan’ı 25-18, 25-11 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup etti.