Fenerbahçe-Olympiakos Final Four Final Maçı, eski kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi karşısındaki alanda kurulacak olan dev ekranda izlenebilecek. Sosyal paylaşım sitesi hesabından mesaj yazan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm hemşehrilerimizi eski doğum hastanesi meydanında dev ekranda final maçını izlemeye davet ediyorum" dedi.
Fenerbahçe-Olympiakos maçı dev ekranda izlenecek
21.05.2017 - 00:59 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 00:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş Belediyesi, Fenerbahçe'nin Euroleague final maçında karşılaşacağı Olympiakos maçını dev ekrandan yayınlanacak.
Etiketler : Fenerbahçe,olympiakos,
475283 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/475283.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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A.
P.
1
Beşiktaş
32
21
8
3
65
30
35
71
2
Başakşehir
31
19
9
3
60
27
33
66
3
Galatasaray
32
18
4
10
60
37
23
58
4
Fenerbahçe
31
16
9
6
54
29
25
57
5
Antalyaspor
32
15
7
10
40
39
1
52
6
Trabzonspor
31
14
7
10
37
31
6
49
7
Kasımpaşa
32
12
7
13
46
46
0
43
8
Akhisar Bld.
31
12
6
13
38
39
-1
42
9
Gençlerbirliği
31
10
10
11
29
31
-2
40
10
Konyaspor
31
10
10
11
36
40
-4
40
11
Alanyaspor
31
12
4
15
52
58
-6
40
12
K.D.Ç. Karabük
31
11
6
14
33
41
-8
39
13
Osmanlıspor FK
32
9
11
12
36
39
-3
38
14
Kayserispor
32
10
7
15
45
55
-10
37
15
Bursaspor
32
10
5
17
31
55
-24
35
16
Ç. Rizespor
32
8
6
18
41
52
-11
30
17
Gaziantepspor
32
7
5
20
29
57
-28
26
18
Adanaspor
32
6
7
19
31
57
-26
25
32. Hafta Maçları
19.5.2017
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2017
Çaykur Rizespor 2 - 0 Gaziantepspor
20.5.2017
Kayserispor 1 - 1 Adanaspor
20.5.2017
Antalyaspor 2 - 1 Bursaspor
20.5.2017
Beşiktaş 4 - 1 Kasımpaşa
21.5.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.5.2017
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
22.5.2017
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
22.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Aytemiz Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
34
9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
26