Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Olympiakos Final Four Final Maçı, eski kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi karşısındaki alanda kurulacak olan dev ekranda izlenebilecek. Sosyal paylaşım sitesi hesabından mesaj yazan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm hemşehrilerimizi eski doğum hastanesi meydanında dev ekranda final maçını izlemeye davet ediyorum" dedi.