Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezonu da Bundesliga şampiyonu olarak tamamlayan Bayern Münih, Freiburg'la oynadıkları ligin kapanış maçında kulüp efsanesi Philip Lahm ile emektar yıldız Xabi Alonso'ya veda etti. Lahm ve Alonso için tribünlerde pankartlar açılırken, iki yıldız da emekli olduğunu maç öncesinde resmen ilan etti. Özellikle Lahm'ın futbol içinde kalması için yoğun bir çaba sarf edilse de Alman yıldız, futbolu bırakma kararının kesin olduğunu bir kez daha yineledi. Bayern Münih mücadeleyi ise Robben, Vidal, Ribery ve Kimmich'in golleriyle 4-1 kazandı. Konuk ekibin golünü Petersen attı.