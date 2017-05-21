Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

> Burhan Can TERZİ

Galatasaray’da son iki maça damga vuran isim Wesley Sneijder oldu. Kasımpaşa maçının ardından soyunma odasında Teknik Direktör Igor Tudor ile sürtüşme yaşayan Hollandalı futbolcunun kadro dışı bırakılması gündeme gelmiş, satılması gündemin ilk maddelerinden biri olmuştu. Ancak İstanbul’da kalmak isteyen ve Galatasaray’da mutlu olduğu ifade eden tecrübeli yıldız, iki haftada gösterdiği performansla da adeta hislerini ispatladı ve üzerindeki olumsuz algıyı kırmayı başardı. Gaziantep deplasmanında takımına üç puanı kazandıran füzeyi rakip kaleye yollayan Sneijder, Osmanlıspor maçının da yıldızıydı.

Satış rafa kalktı

Wesley Sneijder sadece skora yaptığı katkıyla değil, takımı saha içinde doğru yönetmesi, pres yapması, aktif olması ve istekli tavrıyla da takdir topladı. Bu sezon 5 gole ulaşan Hollandalı futbolcu, 14 asistiyle beraber Galatasaray’daki en verimli dönemine imza atmış oldu. Geçmişte Sneijder ile büyük sorunla yaşayan Igor Tudor da, yıldız isimle sulh ilan edip her şeyi şimdilik unutmaya karar verdi. Yönetim de Sneijder’i satma fikrini rafa kaldırdı.