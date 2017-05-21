Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Aboubakar müthiş form tuttu. Fenerbahçe ve Bursaspor’un ardından üst üste 3’üncü maçında da gol sevinci yaşadı. Porto’dan sezon başında kiralık olarak alınan ve özellikle ilk yarıdaki performansıyla çok eleştirilen Aboubakar, sezonun ikinci yarısında ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Söz konusu dönemde 10 lig maçında 7 defa gol sevinci yaşayan Kamerunlu yıldız, 11. maçında da gol atmayı başardı. Takımının son 7 golünden 3’ünü atan, 3’ünde de asist yapan Vincent’in ikinci yarının başında Talisca’ya attırdığı gol ise tam bir usta işiydi. Topu mükemmel havalandıran futbolcu tribünleri kendisine hayran bıraktı. Taraftarlar sosyal medyada Başkan Fikret Orman’dan kiralık olan Aboubakar’ı mutlaka almasını istiyor. Futbolcu da geçen haftaki Bursa maçı sonrası, “Beşiktaş’ta kalıp-kalmamam başkana bağlı. Ben takımımda mutluyum” açıklaması yapmıştı.