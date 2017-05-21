Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş doludizgin şampiyonluğa koşuyor. Siyah-beyazlılar dün Paşa’yı zorlanmadan yendi, Başakşehir’le puan farkını maç fazlasıyla 5’e çıkardı. Şimdi bugünkü Trabzon-Başakşehir maçını bekliyor. Kartal’ın 3. yıldıza giderken dört ismi ön plana çıktı: Quaresma, Aboubakar Talisca ve Cenk Tosun... Bu dört futbolcudan Q7 asistleriyle, diğer üçü ise attığı 40 golle mutlu sona uçan Kartal’ın kanatları oldu.

Adrese teslim Q7

Beşiktaş’taki ikinci döneminde müthiş grafik sergileyen Quaresma dün de Babel’e adrese teslim bir asist yaptı. Q7 bir de gol atarken bu sezon ligde 13 asiste ulaştı. Futbolcunun ligde iki golü var, 15 gole direkt etki etmiş durumda. Ligin ikinci yarısında tozu dumana katan Aboubakar ise dün geceye bir gol bir asistle damga vururken 11 gole ulaştı. Paşa ağlarını havalandıran bir diğer isim Talisca da 11 gole yükseldi. Dün sayı bulamasa da Cenk Tosun’un 18 golü bulunuyor. Üç futbolcu ligde toplam 40 gole ulaştı. Bu rakam Süper Lig’de 10 takımın attığı golden fazla. 4 futbolcunun asistleriyle birlikte gollere toplam etkisi ise 65.