Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şampiyonluk yarışı için ligin flaş ekibi Başakşehir ile kıyasıya bir rekabete giren Beşiktaş, sahasında misafir ettiği Kasımpaşa’yı 4-1’lik skorla geçti ve son iki haftaya liderlik koltuğunda girmeyi garantiledi. Son derece hareketli başlayan maçta perdeyi açan gol 2. dakikada son haftaların formda ismi Aboubakar’dan geldi. Siyah-beyazlı takımın genç kaptanı Oğuzhan ile girdiği verkaçın ardından gol pozisyonuna giren Kamerunlu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. Maçın başında gelen şok gole rağmen beraberlik için fazla beklemeyen Kasımpaşa, 4. dakikada Eduok’un uzaktan yaptığı etkili vuruşla skoru dengeledi: 1-1. 26’da Quaresma’nın ortasına iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda direk gole izin vermezken Beşiktaş’ı öne geçiren gol 32. dakikada geldi. Adriano’nun ortası Popov’un eline çarpınca maçın hakemi Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi; Quaresma ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

Şampiyonluk şarkıları

İkinci yarıya moralli başlayan Beşiktaş, Aboubakar’ın savunmanın arkasına attığı şık aşırtma pası iyi değerlendiren Talisca’nın top yere değmeden gelişine yaptığı vuruşla rahatladı: 3-1. 65’te Quaresma’nın sağdan yaptığı ortayı kafayla ağlara gönderen Babel galibiyeti perçinledi: 4-1. Kalan bölümde savunmasında açık vermeyen Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk şarkıları eşliğinde haftayı 4-1’lik galibiyetle kapadı.