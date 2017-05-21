Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de 31 müsabakada 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgiyle 57 puan toplayan sarı-lacivertli ekibin bitime 3 hafta kala şampiyonluk iddiası bulunmuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan kaleci Fabiano Ribeiro ve Jose Fernandao, Gençlerbirliği'ne karşı sahadaki yerlerini alamayacak. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir müsabakasında sol arka adalesinden sakatlanan Ozan Tufan'ın ise durumu belirsizliğini koruyor.

Gençlerbirliği müsabakası öncesinde Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.