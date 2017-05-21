Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük gün geldi çattı. Fenerbahçe’nin basketbolda Avrupa’nın en büyüğü olması için nefesler tutuldu. THY Euroleague’de üst üste ikinci kez finale yükselen sarı-lacivertliler bu gece İstanbul’daki finalde Olimpiakos’u yenerek Türk basketboluna bu kupayı ilk kez getirmeyi hedefliyor. Rakip tecrübesiyle ön plana çıkan, son şampiyon CSKA Moskova’yı yarı finalde deviren ve finalin yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonu’nda 2012’de şampiyonluk yaşayan Olimpiakos. Yunan ekibi 4. defa bu büyük kupayı kaldırmak istiyor. Fenerbahçe ise geçen sene Berlin’de kıl payı kaçırdığı kupayı bu defa bırakmamaya kararlı.



FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünyanın 214 ülkesinden canlı olarak ekranlara gelecek olan maç 21.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Haydi Fenerbahçe! Avrupa’nın en büyüğü olman için dualarımız ve kalplerimiz seninle!



OBRADOVİC TEMKİNLİ

THY Euroleague 2017 İstanbul Final Maçı basın toplantısı, finalin oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe’den Zeljko Obradovic ve Ekpe Udoh, Olimpiakos Başantrenörü Ioannıs Sfairopoulos ve oyuncu Georgios Printezis katıldı. Sfairopoulos çok formda oyuncular ile saha ve seyirci avantajına sahip Fenerbahçe’yi favori gösterdi. Ancak Başantrenör Zeljko Obradovic, final maçlarının hep farklı olduğunu ve final maçlarında favori ya da favori olmayan takımın bulunmadığını söyledi. Ekpe Udoh ise “Şu an için şampiyonluğa 40 dakika uzaklıktayız ve şampiyon olmak istiyoruz” derken, Printezis, “Çok güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Umarım finalde de başarılı oluruz” sözlerini kullandı.



> En büyük avantajı ‘Eurleaogue’in sahibi’ olarak anılan Obradovic gibi bir koça sahip olması.

> Udoh ve Jan Vesely savunmada rakiplerine göz açtırmazken hücumda da oldukça etkililer.

> Takımın lideri Bogdanovic. NBA’e gideceği konuşulan Sırp oyuncu kritik anlardaki sayılarıyla ünlü.

> Sinan Erdem Spor Salonu’nda tribünlerin çok büyük bölümü sarı-lacivertli renklerde olması büyük avantaj.

> Euroleague’in son altı finalinin beşinde yer alan Yunan oyuncu Kostas Sloukas, tecrübesiyle katkı verecek.

> Yabancı oyuncular ön planda. Son Real Madrid maçında kadrodaki tek Türk asıllı oyuncu olan Melih Mahmutoğlu süre almamıştı.



> Euroleague’de son üç sezonda ikinci finalini oynuyor.

> Takımın en güçlü yanı savunması.

> Maç başına attıkları 77 sayıyla Euroleague’in en fazla skor üreten dördüncü, 37 ribaundla ise birinci takımı.

> Avrupa’nın en iyi saha içi lideri olarak gösterilen Spanoulis gibi yıldız bir oyuncuya sahipler.

> 10. kez yer aldığı Final Four’da 8. defa finalde oynadılar. Üç şampiyonlukları var.

> 2012’de yine Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Final Four’da şampiyonluğa ulaşmışlardı.

> Fenerbahçe’nin aksine yerli oyuncularının katkısı çok fazla. Kadrodaki 12 oyuncudan 7’si Yunan vatandaşı.

Gözler Antic ve Sloukas’ta

Olimpiakos’un son iki Avrupa şampiyonluğunda önemli rol oynayan Kostas Sloukas ile Pero Antic, bu sefer eski takımlarının başarısını engellemek için mücadele edecek. Fenerbahçe’nin iki tecrübeli oyuncusu 2012 ve 2013 yıllarında Olimpiakos formalarıyla Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.

Hedef Avrupa’da 7. kupayı kaldırmak

Fenerbahçe Avrupa’nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını ülkemize ilk defa getirmeye çalışacak. Türkiye’ye daha önce A.Efes Koraç, Beşiktaş Eurochallenge, Galatasaray ise ULEB Avrupa Kupası’nı kazandırdı. Kadın basketbolunda ise Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi kupa getirdi.

Fenerbahçe ilk şampiyonluğu istiyor

Fenerbahçe şampiyon olursa basketboldaki ilk Avrupa kupasını kazanacak. Sarı-lacivertliler geçen sezon finalde CSKA Moskova’ya yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ise daha önce Avrupa Ligi’nde üç kez final oynamasına rağmen kupayı almayı başaramadı.

Üçüncülük maçı saat 18.00’de

THY Euroleague Final Four’da sezonun üçüncüsünü belirleyecek mücadele de bugün yapılacak. Finalden önce Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 18.00’de CSKA Moskova ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. CSKA, Olimpiakos’a; Real Madrid ise Fenerbahçe’ye kaybetmişti.