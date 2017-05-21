Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü olağan idari ve mali genel kurulu İstanbul'da bulunan Akatlar Arena'da yapıldı.

Kürsüye çıkıp konuşma yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'ye gönderme yapmayı ihmal etmedi.

F.BAHÇE'NİN HALİNİ GÖRÜYORUZ

Orman, “İlk Feda ile başladık. Stadımızı yıktığımızda Gururlan ile deva ettik. Şimdi Efendi Beşiktaş kampanyası başlattık. Kulübümüzü yönetirken bu prensipler içerisinde yönetiyoruz. Beşiktaşlılık duruşunu herkese yaşatmaya çalışıyoruz. Ancak bu Beşiktaş’ın haklarını korumayacağız demek değildir. Herkese layık olduğu gibi davranıyoruz. Kim bize nasıl davranıyorsa biz de onlara öyle davranıyoruz. Beşiktaş’ın oyuncusunu alıp (İsmail Köybaşı) yedekte oturtanların halini görüyoruz. Onlara Beşiktaş'ın kim olduğunu gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.