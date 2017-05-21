Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Olympiakos basketbol maçı TRT 1 izle ve Fenerbahçe Olympiakos maçı skor ne? gibi merak ettiğiniz detaylar burada... THY Euroleague'de bu akşam Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Olympiakos basketbol maçını şifresiz veren kanallar ve Fenerbahçe Olympiakos basketbol maçı skor ne? gibi merak ettikleriniz burada... THY Euroleague'de bu akşam şampiyonluk mücadelesi verecek olan temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geliyor CSKA Moskova ile Real Madrid mücadelesinden 94-70 gibi farklı bir skorla galibiyeti elde eden Rus temsilcisi, 3. olarak mücadeleyi tamamladı. 1'ncilik için mücadele eden Fenerbahçe Olympiakos maçını TRT 1 ve beIN Sports 3 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Maç hem TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak hem de Bein Sport 3'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

THY Euroleague’de son iki sezonun şampiyonu Real Madrid ve CSKA Moskova’yı saf dışı bırakarak Final Four’da finale yükselen Fenerbahçe ve Olympiakos, bugüne kadar play-off veya Final Four’da birbirlerine rakip olmadı.

Normal sezonda karşı karşıya gelen ekiplerin son dönemde yaptığı maçlara baktığımız alınan dengeli sonuçlar dikkatlerden kaçmıyor. Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’de göreve başladığı 2013 yazından beri 6 kez karşılaşan iki takımın 3’er galibiyeti bulunuyor.

Finalistler bu sezon ilk olarak Pire’deki Barış ve Dostluk Salonu’nda karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmanda sakatlığı süren Bogdan Bogdanovic’den yoksun olan Sarı Lacivertliler, maçın yıldızı Jan Vesely haricinde skora katkı yapan başka bir isim bulamayınca ilk yarıyı 2/23 şut isabetiyle tamamladı ve soyunma odasına 19 sayı geride gitti. Rakibinin agresif savunmasına ikinci devrede aynı şekilde karşılık veren Obradovic’in öğrencileri, maçın bitimine 1,5 dakika kala farkı 4 sayıya indirmesine rağmen Khem Birch ve finalde sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak Matt Lojeski’nin skorer oyununa engel olamayınca İstanbul’a 71-62’lik mağlubiyetle döndü.

Normal sezonun ikinci devresine Ülker Sports Arena’da oynanan maçta ise Olympiakos’un yıldızı Vassilis Spanoulis sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Maça rehavetle başlayan Fenerbahçe rakibine kolay şansı tanıdı ve ilk çeyrekte potasında 22 sayı gördü. İlk maçın yıldızı Jan Vesely’nin alışılagelmiş görüntüsünden uzak olduğu karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde hücumda tıkanan ve rakip potaya sadece 7 sayı yollayabilen Fenerbahçe son çeyreğe 47-56 geride girdi. Son çeyrek performanslarıyla ünlenen rakibini bu kez kendi silahıyla etkisiz hâle getiren Sarı Lacivertliler, Bobby Dixon ve Ekpe Udoh’un savunmada vidaları sıkmasıyla son 10 dakikada rakibine sadece 8 sayı şansı tanıdı. Geceyi 27 sayıyla kapatarak maça damga vuran Bogdan Bogdanovic’in skorer oyunuyla farkı eriten Fenerbahçe, sahadan 67-64’lük galibiyetle ayrıldı.

Kariyerinin büyük bölümünde Olympiakos karşısında ezeli rekabetin tarafı olan Zeljko Obradovic, Fenerbahçe macerasının belki de en kritik maçında yine Pire ekibiyle kozlarını paylaşacak. Atina günlerinde rakibine büyük üstünlük kuran Sırp başantrenörün tek hedefi; Sinan Erdem’i hınca hınç dolduracak Fenerbahçeli taraftarlarıyla şampiyonluk sevincini kutlamak…



BEYOĞLU'DA TARAFTAR KAVGASI

Beyoğlu'nda, Euroleague Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup arasında çıkan kavgaya polis biber gazı ile müdahale etti.

Taksim Meşrutiyet Caddesi'nde meşale yakarak taşkınlık yaptığı iddia edilen Olympiakos taraftarları ile bir grup arasında kavga çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile çevik kuvvet ve zırhlı polis araçları sevk edildi. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği kavga dağıldı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kavgada yaralanan olmazken, polisin Olimpiakoslu taraftarların kaldığı otel ve çevresindeki güvenlik önlemi sürüyor.

FİNAL'E DOĞRU

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya gelecek.