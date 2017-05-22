Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in sözleşmesini uzatmak için birkaç kez masaya oturmak istedi. Ancak tecrübeli hoca, "Şampiyon olalım, sonra konuşuruz. İmza atmak kolay" diyerek sezon sonunu işaret etti. Yaşananların ardından ikinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin Kasımpaşa maçı sonrası sarf ettiği, "Arzu ettiği takdirde Şenol hocamızla devam edeceğiz" sözleri siyahbeyazlı taraftarları endişeye sevk etti.

TOROĞLU: KALMA İHTİMALİ %10

Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin bir an önce uzatılmasını isterken, Beşiktaş yönetiminin bu konuda bir endişesi yok. Her fırsatta, "Hocamız ile yola devam edeceğiz. Sıkıntı yok" diyorlar. SABAH yazarı Erman Toroğlu ise A Spor'da, "Ben Şenol Güneş'in gelecek sezon takımda kalacağını düşünmüyorum. Kalma ihtimali yüzde 10. Bir takım sorunlar var" dedi.

BİR YIL UZATMA HAKKI VAR

Beşiktaş, Şenol Güneş'le 2015- 2016 sezonu öncesi 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon başına 1.5 milyon Euro alan tecrübeli çalıştırıcıyla yapılan anlaşmanın 2 yılı sezon bitiminde dolacak. Siyah-beyazlılar, 01.06.2017 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile mukaveleyi 1.5 milyon Euro ücret karşılığında 1 sezon daha uzatma hakkına sahip.

KOCAELİ BİRLİKSPOR 10 MİLYON TL'YE ALINIYOR

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulunda kulübün borcu, 1 milyar 448 milyon 578 bin lira olarak açıklandı. Yönetim idari ve mali açıdan oy çokluğu ile ibra edildi. Ayrıca Kocaeli Birlikspor'un hisselerinin 10 milyon TL'ye alınması, Fulya'da bulunan benzin istasyonu ile kira sözleşmesinin genel kurul kararı olmaksızın uzatılması ve yeniden kira sözleşmesi yapılması kabul edildi