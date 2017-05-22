Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Üste üste alınan iki galibiyetle keyiflenen Galatasaray’da gündemin ana maddesi transfer... Teknik Direktör Igor Tudor’un da heyecanı üst düzeyde. Hırvat hoca, transfer harekatının başında olan Cenk Ergün’den bir an önce mutlu haber vermesini bekliyor. Hedefteki isimler golcü Negredo, sağ bek Zabaleta ve defansif orta saha Leiva. Bu üçlünün transferleri halinde takımın çok güçleneceklerini yönetimi bildiren Tudor “Bizi çok farklı bir noktaya taşırlar” şeklinde rapor sundu. Transfer görüşmelerindeki son gelişmeler ise şu şekikde: Cenk Ergün, İspanyol golcü Alvaro Negredo konusunda büyük yol kat etti. Valencia kulübü golcü futbolcuyu kiralamaya hazır olduklarını doğrudan sarı-kırmızılılara bildirirken, Galatasaray makul fiyata tecrübeli yıldızı bonservisiyle kadrosuna katma peşinde.

Görüşmelerde son durum

Negredo’ya daha önce garanti ücret olarak 3.5 milyon avroya kadar çıkabileceklerini bildiren Cenk Ergün, 31 yaşındaki futbolcudan olumlu dönüş aldı fakat Negredo imza parası da istedi. Hafta içi tekrar görüşülecek. M.City ile sözleşmesi sona erecek Zabaleta ise, Galatasaray’a gelmek istiyor ancak diğer teklifleri de değerlendirmek niyetinde. G.Saray’ın geçen yıldan beri peşinde olduğu ve Liverpool’da kontratını tamamlayacak Lucas Leiva ile de yeniden pazarlık masasına oturulacak. G.Saray yönetimi, 30 yaşındaki orta sahayı 3 milyon avroda ikna etmeye çalışacak.