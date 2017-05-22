Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin zaferi sonrasında başkan Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti. Daha sonra Koç Obradovic ile Cumhurbaşkanlığı Danışmanı İbrahim Kalın aracılığıyla görüşen Erdoğan, onu da kutladı. Sırp teknik adam, "Sizi de burada görmek isteriz" dedikten sonra "Çok teşekkürler başkan" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

"ÜLKEMİZ ADINA GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da maç sonu sarı-lacivertlileri kutlayarak, "Fenerbahçe'nin açtığı yolda inşallah diğer takımlarda iyi sonuçlar alır. Ülkemiz adına güzel bir organizasyon oldu. Daha önce Dünya Şampiyonası'nda da bu salonda iyi bir

başarı elde etmiştik" diye konuştu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: FENERBAHÇE'Yİ YÜREKTEN KUTLUYORUM

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, şunları söyledi:

"Söyleyecek kelime bulamıyorum. Ülke için çok önemli bir başarı. Tüm Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum. Biz ligimizi Avrupa'nın en iyisi olarak görüyorduk. Dört takımımız Euroleague'deydi. Bir takımımız da şampiyon oldu."