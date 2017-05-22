Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Seri A’da Juventus, son haftada evinde Crotone ile karşılaştı. Mücadeleyi 12. dakikada Mario Mandzukic, 39. dakikada Paulo Dybala ve 83. dakikada Alex Sandro'nun golleriyle 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, üst üste 6. kez, tarihinde ise 33. kez şampiyonluk sevinci yaşamış oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya Kupası’nı da kazanan Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde de şampiyon olması halinde sezonu 3 kupayla kapayacak.