İtalya Seri A’da Juventus, son haftada evinde Crotone ile karşılaştı. Mücadeleyi 12. dakikada Mario Mandzukic, 39. dakikada Paulo Dybala ve 83. dakikada Alex Sandro'nun golleriyle 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, üst üste 6. kez, tarihinde ise 33. kez şampiyonluk sevinci yaşamış oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya Kupası’nı da kazanan Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde de şampiyon olması halinde sezonu 3 kupayla kapayacak.
Seri A’da şampiyon Juventus
22.05.2017 - 11:12 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da ligin son haftasında Juventus, sahasında Crotone’yi 3-0 mağlup ederek, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Etiketler : juventus,
475712 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/475712.aspx
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P.
1
Beşiktaş
32
21
8
3
65
30
35
71
2
Başakşehir
32
19
10
3
60
27
33
67
3
Galatasaray
32
18
4
10
60
37
23
58
4
Fenerbahçe
31
16
9
6
54
29
25
57
5
Antalyaspor
32
15
7
10
40
39
1
52
6
Trabzonspor
32
14
8
10
37
31
6
50
7
Kasımpaşa
32
12
7
13
46
46
0
43
8
Konyaspor
32
11
10
11
39
40
-1
43
9
Akhisar Bld.
31
12
6
13
38
39
-1
42
10
Gençlerbirliği
31
10
10
11
29
31
-2
40
11
Alanyaspor
31
12
4
15
52
58
-6
40
12
K.D.Ç. Karabük
32
11
6
15
33
44
-11
39
13
Osmanlıspor FK
32
9
11
12
36
39
-3
38
14
Kayserispor
32
10
7
15
45
55
-10
37
15
Bursaspor
32
10
5
17
31
55
-24
35
16
Ç. Rizespor
32
8
6
18
41
52
-11
30
17
Gaziantepspor
32
7
5
20
29
57
-28
26
18
Adanaspor
32
6
7
19
31
57
-26
25
32. Hafta Maçları
19.5.2017
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2017
Çaykur Rizespor 2 - 0 Gaziantepspor
20.5.2017
Kayserispor 1 - 1 Adanaspor
20.5.2017
Antalyaspor 2 - 1 Bursaspor
20.5.2017
Beşiktaş 4 - 1 Kasımpaşa
21.5.2017
Atiker Konyaspor 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.5.2017
Trabzonspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
22.5.2017
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
22.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Aytemiz Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
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16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
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15
8
11
55
51
4
53
8
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12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
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10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
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12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
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11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
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9
9
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38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
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9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
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6
11
17
35
71
-36
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