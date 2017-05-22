Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı canlı anlatımı ile beraberiz. Spor Toto Super Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı canlı skor kaç kaç? Ligde oynadığı 31 maçın ardından 57 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe, Gençlerbirliği engelini geçerek 3'ncülüğü bırakmak istemiyor. 40 puanla 10. sırada bulunan Gençlerbirliği, zorlu rakibini Ankara'dan eli boş göndermek istiyor. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı canlı anlatımı ve Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada...

Üçüncülük aşkına!

G.Birliği’ne misafir olacak Kanarya, Galatasaray’ı geçmek ve Avrupa’da problem yaşamak istemiyor

Fenerbahçe bugün Ankara deplasmanında G.Birliği karşısında. Hafta içinde yorucu bir kupa maçı oynayan ve elenen sarı-lacivertliler için G.Birliği maçının önemi katladı. Sebebi ise takipçisi Galatasaray’ın kazanması ve önüne geçmesi. Ligi üçüncü bitirmek yeni sezon öncesinde önemli. Çünkü Avrupa kupalarındaki ön elemeler sezonun erken açılmasına sebep olabilir. Bu bağlamda en azından üçüncü sırayı kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahada olacak. Ancak eksikler can sıkıyor. Sakatlıkları bulunan Ozan Tufan forma giyemeyecek , Şener Özbayraklı durumu sor. Teknik Direktör Dirk Advocaat, defans ve orta saha kurgusunda değişikliğe gitmek zorunda. Van der Wiel ve Şener’in yokluğunda sağ bekte zorunlu olarak Mehmet Topal görev yapacak. Orta sahada ise Neustadter’in oynaması yüksek ihtimal.