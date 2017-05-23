Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de son iki haftaya girildi. Lider Beşiktaş kazandı, takipçisi Başakşehir ise berabere kaldı puan farkı da 2’den 4’e çıktı. Dikkat çekici detay şampiyonluk yarışındaki kilit kelime “KARADENİZ”di. Ne gariptir ki lider Beşiktaş’ın ikişer maçta da galip geldiği rakipleri Trabzonspor ve Çaykur Rize, Başakşehir’e “çelme” takan kulüpler oldu. Siyah-beyazlılar, Rize’de ve Trabzonspor deplasmanlarında son anlarda attığı gollerle galip gelirken Başakşehir Rize’de son anda galibiyeti kaçırmış, Trabzonspor ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bakıldığı zaman lider ile takipçisi arasında 4 puanlık fark var. Ve Başakşehir’in Karadeniz deplasmanlarında kaybettiği puan sayısı da 4. Abdullah Avcı’nın öğrencileri bu kayıpları da son maçlarında yaşadı.

Şampiyonluk hesabı

Şimdi her şey Beşiktaş’a bağlı. Eğer ki Kara Kartal, bu hafta Gaziantepspor deplasmanında kazanırsa hiçbir şeye bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek ve 3. yıldızı takacak. Ki rakip geçen hafta küme düşmesi kesinleşen ve psikolojik olarak bitik durumda olan Gaziantep. Siyah-beyazlılarda herkes temkinli hareket edip erken havaya girmemeye çalışsa da ortak kanı “İş bitti” şeklinde. Yönetimin “Gaziantep’e akın edelim” çağrısına kulak veren Beşiktaş taraftarı, Gaziantep Kulübü’nün kendilerine ayıracağı bilet sayısını bekliyor. Ekonomik gelir için ev sahibi takımın Beşiktaş’a jestte bulunacağı belirtiliyor.